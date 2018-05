México registra pior número de casos de feminicídio em 2018

De janeiro a abril, 258 mulheres foram assassinadas no país

Os casos de agressões e assassinatos contra as mulheres no México continuam a subir, de janeiro a abril, foram registrados 258 casos no nível nacional que, por suas características e gravidade, foram classificados como feminicídio.



Só no mês de abril foram 70 ocorrências do tipo. É a segunda ocasião em que este número é alcançado em apenas um mês.



Segundo as autoridades mexicanas, se esta tendência continuar, 2018 poderá ser o ano mais violento para as mulheres, superando o de 2015, com 389 assassinatos. É o índice mais violento da história recente no país.



De 31 estados do país, 12 apontaram aumento de casos.



A Lei Geral de Acesso a Mulheres a uma Vida Livre de Violência, promulgada em 2007, é interpretada de diferentes maneiras nos estados do México, em 12 deles há leis locais que tipificam o feminicídio.