Metrô francês renomeia estações em homenagem ao bicampeonato

Jogadores são aguardados nesta segunda-feira (16) na França para comemorar a conquista da segunda Copa do Mundo

A rede de transportes públicos de Paris celebrou nesta segunda-feira (16) a vitória da França diante da Croácia, na final da Copa do Mundo da Rússia, rebatizando seis estações do metrô da cidade em homenagem aos jogadores franceses e ao técnico, Didier Deschamps.



A estação Champs Elysées-Clémenceau passou a ser designada de Deschamps Elysées-Clémenceau, um jogo de palavras dedicado ao técnico francês, que conquistou o título da competição em 1998 como jogador, e repetiu o feito no domingo (15), como treinador.



Ao técnico dos 'bleus' foi também dedicada a estação de Notre-Dame des Champs, que foi rebatizada de Notre Didier Deschamps apenas durante esta segunda-feira (16).



A estação de Charles de Gaulle-Étoile passou a On a 2 Étoiles (Nós temos duas estrelas), em homenagem ao segundo título da Copa do Mundo conquistado pela França, sendo que também a de Victor Hugo foi renomeada de Victor Hugo Lloris, em homenagem ao goleiro do Tottenham, Hugo Lloris, o capitão da seleção francesa.



A companhia de transportes públicos francesa alterou ainda o nome da estação de Avron para Nous Avron Gagné (Nós ganhámos) e a de Bercy para Bercy les Bleus, cuja leitura evoca o termo "Merci" (Obrigado).



Os campeões do Mundo chegam nesta segunda-feira (16) à capital francesa, onde festejarão com os adeptos nos Campos Elísios, num carro pertencente à empresa de transportes públicos de Paris, antes de serem recebidos pelo presidente do país, Emmanuel Macron.



A França tornou-se campeã do Mundo pela segunda vez no domingo (15), ao bater a Croácia por 4 a 2, em jogo realizado em Moscou, no Estádio Luzhniki.