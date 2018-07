Merkel insiste que imigração é um desafio global

A chanceler alemã Angela Merkel reiterou nesta quarta-feira (4) que a imigração é um desafio decisivo para a Alemanha e para a Europa que exige soluções acordadas entre os países envolvidos.

"O modo como gerirmos a crise migratória é decisivo para a sobrevivência da Europa", disse Merkel numa intervenção no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento.

A chanceler insistiu que "a imigração não é apenas um problema europeu, é um problema global e exige respostas globais", adiantando que "não deve ser enfrentado com medidas nacionais, mas através de acordos com outros países, dentro e fora da Europa".

Também nesta quarta, a organização alemã Sea-Watch denunciou que as autoridades de Malta bloquearam as operações do seu avião de reconhecimento "Moonbird" para o resgate de imigrantes no Mediterrâneo, depois de, há alguns dias, impedirem de zarpar o navio "Sea-Watch 3".

"Cerca de mil pessoas teriam se afogado, com certeza, se o nosso 'Moonbird' não tivesse detectado no último segundo o naufrágio dos seus navios. Agora, esta ferramenta de resgate também é bloqueada pelas autoridades da União Europeia, mesmo que estejamos enfrentando os dias mais mortíferos desde o início dos registros [de imigração]", denunciou a organização não-governamental numa mensagem divulgada na sua conta no Twitter.

Para a organização, isso é uma prova de que "obviamente, as testemunhas não são bem-vindas".



Na semana passada, Itália e Malta se recusaram a abrir seus portos para navios com imigrantes vindos da Líbia e resgatados no mar Mediterrâneo. A crise migratória foi debatida nas duas últimas cúpulas da UE e um acordo prévio foi estabelecido entre os países-membros para a recepção e divisão dos imigrantes que chegam ao bloco.