Mergulhador morre em tentativa de resgate de garotos na Tailândia

Um ex-membro da Marinha tailandesa morreu nesta sexta-feira (6) ao tentar ajudar os 12 meninos presos em uma caverna do norte da Tailândia, cujas possibilidades de regate são limitadas.

A morte do socorrista mostra a dificuldade de um resgate sem colocar em perigo a vida dos meninos e de seu treinador de futebol, presos há 13 dias na caverna de Thuam Lang e encontrados apenas nesta segunda-feira (2).

"Após ter entregue uma reserva de oxigênio, ficou sem ar em seu retorno", declarou o vice-governador da província de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.

"Perdeu a consciência no caminho de volta, seu companheiro de mergulho tentou ajudá-lo e carregá-lo", revelou o oficial da Marinha Apakorn Yookongkaew. "Apesar de termos perdido um homem, seguimos com fé em nossa missão", completou.

A Marinha tailandesa insinuou que possivelmente as equipes de emergência não terão outra alternativa a não ser tentar um resgate complexo e perigoso. A janela de tempo para retirar os jovens da caverna é "limitada", admitiram as autoridades.

"A princípio, pensávamos que as crianças poderiam ficar durante muito tempo. Mas a situação mudou, e agora nos resta um tempo limitado", declarou o comandante da Marinha, Apakorn Yookongkaew, um dos coordenadores da célula de crise.

Yookongkaew também explicou que cilindros de oxigênio foram espalhados ao longo da caverna para tentar abastecer as crianças e seus acompanhantes, incluindo o treinador do time de futebol. Mas ele não citou uma tentativa de resgate nesta sexta, quando a meteorologia prevê o retorno das chuvas de monção nesta região montanhosa da Tailândia.

Os socorristas esperam conseguir, com a ajuda de máquinas, reduzir o nível da água de modo suficiente para que os meninos consigam sair da caverna sem a necessidade de mergulhar, ou com mergulhos apenas em pontos específicos.

Cinco horas de mergulho

No momento, um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estão os jovens: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente. O trajeto tem vários quilômetros e inclui passagens estreitas e trechos sob a água.

Mas os socorristas evitam se pronunciar a favor de um resgate dos meninos através do mergulho. "Seguimos considerando várias opções", declarou o general Chalongchai Caiyakam.

Até o momento, os socorristas preferiam esperar a água baixar e manter o grupo na caverna até que pudesse ser retirado caminhando, com uma parte mínima de trechos submersos, que seriam percorridos com máscaras. Esta opção de resgate, no entanto, poderia levar quatro meses para acontecer.