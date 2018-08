Meninos resgatados de caverna saem de retiro espiritual

Resgatados no mês passado em uma caverna inundada, os meninos tailandeses completaram neste sábado (4) um retiro espiritual de 11 dias em homenagem ao mergulhador que morreu durante as complexas operações de resgate. Eles saem do templo budista com as cabeças raspadas e sem a vestimenta de principiantes que usavam quando entraram no local.





O ex-membro da Marinha tailandesa para o qual foi feito o tributo morreu quando tentava posicionar cilindros de oxigênio necessários para o resgate, em um drama que comoveu o país. Os demais socorristas que participaram da operação também teriam sido homenageados.Os 12 meninos, com entre 11 e 16 anos, membros do time de futebol Javalis Selvagens, ficaram presos na caverna de Tham Luang, uma das maiores da Tailândia, no dia 23 de junho. Alguns só conseguiram deixar o local no dia 10 de julho. Todos, no entanto, incluindo o técnico do time, foram retirados a salvo da caverna, o que foi considerado quase um milagre. Os jovens ficaram uma semana hospitalizados e, em seguida, foram levados ao templo budistado qual saíram neste sábado (4), segundo a AFP (Agência France Press).