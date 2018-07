Meninos resgatados de caverna na Tailândia deixam hospital

Em entrevista coletiva, grupo diz que foi um milagre terem sido encontrados

Os 12 meninos e seu técnico de futebol resgatados de uma caverna na Tailândia, após passarem 18 dias presos, receberam alta do hospital nesta quarta-feira (18) e concederam uma entrevista coletiva para contar sua história pela primeira vez.



Os médicos anteciparam a alta em um dia e as autoridades decidiram que o grupo, que apareceu com aspecto saudável e sorrindo, falasse com a imprensa antes de seguir para casa, devido ao enorme interesse provocado pela história.



"O motivo de se realizar uma entrevista coletiva esta noite é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois (os meninos) poderão voltar para sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas", declarou o porta-voz do governo Sunsern Kaewkumnerd à agência France Presse.



Os especialistas advertem que os jogadores da equipe "Javalis Selvagens" e seu treinador poderão sofrer transtornos em longo prazo, devido à intensa experiência vivida na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.



Um dos meninos, Adul Sam-On, de 14 anos, afirmou que foi um milagre que ele e seus colegas tenham sido encontrados depois de passar nove dias presos na caverna.

Usando uma camiseta com o desenho de um javali, em referência ao nome da equipe de futebol "Javalis Selvagens", os adolescentes se apresentaram de foram individual, depois de terem improvisado passes com uma bola.



O departamento de relações públicas da província de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente à imprensa para submetê-las aos especialistas, e a coletiva foi mediada por um psicólogo.



Os médicos avisaram às famílias dos meninos, com entre 11 e 16 anos, que deverão evitar que falem com jornalistas durante ao menos um mês após o retorno para casa. A recomendação dos médicos talvez seja difícil de se cumprir, porém, diante do interesse suscitado pela história dos garotos, inclusive de Hollywood.



Após nove dias desaparecido, sem comida e sem água potável, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilômetros da entrada da caverna inundada.



Os socorristas estudaram a melhor forma de tirá-los da gruta e optaram por uma operação arriscada que implicava guiar os meninos por passagens inundadas em macas. Eles foram levemente sedados para evitar que entrassem em pânico.



A operação de resgate dos "Javalis Selvagens" cativou o planeta e terminou em completo sucesso no dia 10 de julho.