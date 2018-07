Meninos da caverna participam de cerimônia budista

O grupo teve alta no hospital na quarta-feira (18)

Os 12 meninos e seu treinador de futebol que ficaram duas semanas presos em uma caverna na Tailândia participaram nesta quinta-feira (19) de uma cerimônia em um templo budista depois que receberem alta médica na quarta (18).



Fizeram uma série de rituais para que tenham sorte e sejam felizes e também homenagearam o mergulhador tailandês que faleceu durante a complexa operação de resgate.



A participação nessa cerimônia budista no templo de Pha That Doi Wao, na fronteira com Mianmar, é a segunda aparição em público da equipe. As autoridades tailandesas pediram à imprensa que os deixe tranquilos por um mês.



Como aconselharam os psiquiatras, os garotos devem voltar à escola e recuperar uma vida normal o mais rápido possível.



Todos deixaram o hospital na quarta-feira (18). Em entrevista coletiva, contaram como sobreviveram sem comer, bebendo apenas água por nove dias, sem qualquer contato com o exterior.



Os membros da equipe de futebol "Javalis Selvagens" ficaram presos em 23 de junho e saíram apenas em 10 de julho da caverna de Tham Luang, uma das maiores da Tailândia.