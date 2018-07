Meninos da caverna lamentam morte de mergulhador na Tailândia

"Todos choraram e expressaram seus pêsames escrevendo mensagens em um desenho do capitão de corveta Saman e observaram um minuto de silêncio por ele", afirmou o secretário permanente do Ministério da Saúde, Jedsada Chokdamrongsuk, em um comunicado.



Saman Kunan, triatleta e mergulhador, deixou a marinha em 2006 e trabalhava no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bancoc.



Quando soube dos meninos presos, se apresentou como voluntário para participar no resgate.



Alta médica



Os garotos e seu técnico deverão deixar o hospital na próxima quinta-feira (19), informaram os médicos. Eles ainda devem receber apoio psicológico para lidar com a imprensa e o grande interesse que sua história despertou em todo mundo.



"Os 13 'javalis selvagens' estão em boa condição física e com bom ânimo", afirmou no sábado (14) o ministro da Saúde Pública, Piyasakol Sakolsattayatorn. "Eles receberão alta a princípio na quinta-feira."



Os meninos e seus pais receberam aconselhamento para que passem a maior parte do tempo com a família e os amigos e não deem entrevistas, pois isso poderá causar sintomas de estresse traumático, disse ainda.

Os 12 adolescentes resgatados depois de ficarem presos por 18 dias em uma caverna lamentaram a morte de um mergulhador tailandês durante as operações de socorro, informou neste domingo (15) o ministério da Saúde.A equipe de futebol dos "Javalis Selvagens" foi informada de que, em 6 de julho, Saman Kunan, um mergulhador aposentado da Marinha tailandesa e que trabalhava como voluntário no resgate, morreu quando tentava estabelecer uma linha fornecimento de oxigênio na caverna em que estavam presos.Os adolescentes, de 11 e 16 anos, só ficaram sabendo dessa informação no sábado (14).