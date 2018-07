Meios de comunicação tradicionais lutam para recuperar credibilidade

A mídia tem formando alianças com importantes empresas de tecnologia e redes sociais para acabar de vez com as famosas 'fake news'

Depois de uma onda de desinformação que pode até mesmo ter alterado o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, os meios de comunicação tradicionais procuram meios de recuperar sua credibilidade e ajudar a filtrar as famosas "fake news".

Por isso, as grandes mídias têm formado, em muitos casos, alianças com importantes empresas de tecnologia e redes sociais, com objetivo de redobrar esforços na verificação de notícias, fazendo um jornalismo apoiado em fatos concretos e verificáveis.

O Facebook, por exemplo, fez parcerias em 14 países para a checagem de notícias ("fact-checking") com 25 organizações, incluindo a AFP, para impedir a disseminação de acontecimentos falsos.

Os ataques do presidente Donald Trump, no entanto, não estão facilitando o processo. Ele e outras figuras públicas chamam as "fake news" de "qualquer coisa que não os favoreça.

As notícias falsas são tão antigas quanto o jornalismo em si, mas no mundo comandado pela internet, as informações falsas se tornam virais muito rápido e com resultados trágicos.

"As redes sociais pioraram muito as coisas, porque elas oferecem um meio simples para aqueles que não são jornalistas enganarem e publicarem qualquer coisa, não importa o quanto seja tendenciosa, ou diretamente falsa", diz o professor de Jornalismo John Huxford, da Universidade Estadual de Illinois.

Depois de certa relutância em se definir como "mídia", empresas de Internet redobraram seus esforços para identificar notícias falsas e promover histórias que vêm de fontes confiáveis.

"Empresas de tecnologia como Apple, Google, Snapchat, Twitter e, acima de tudo, Facebook assumiram muitas das funções da mídia tradicional, tornando-se atores-chave no mundo das notícias, querendo ou não", aponta um relatório de março de 2018 do Centro de Apoio ao Jornalismo Digital da Universidade de Columbia.

Após um tiroteio na redação de um jornal em Annapolis, Maryland, uma renomada jornalista disse que a postura de Trump incentiva a violência contra os meios de comunicação.

"Ele diz que nós somos os inimigos do povo. Nos acusa de antipatriotismo, de não amar o nosso país... E ainda ficamos surpresos quando alguém pega uma arma para nos matar", ressaltou Jennifer Rubin, colunista do Washington Post em entrevista à HBO.

A verificação das informações tem seus limites, e muitas pessoas continuam a acreditar nas "fake news" quando lhes convém, apesar dos esforços feitos para acabar com as mesmas. Uma pesquisa do Pew Research Center do ano passado revelou que 23% dos americanos admitiram compartilhar histórias com base em notícias falsas, e quase a metade disse saber que a notícia era falsa.