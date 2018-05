Meghan e Harry divulgam fotos oficiais do casamento real

Em nota, agora conhecidos como duque e duquesa de Sussex agradeceram aos convidados da sua união de sábado, que ocorreu no Castelo de Windsor, lar da rainha Elizabeth

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, agradeceram nesta segunda-feira (21) todas as pessoas envolvidas em seu casamento suntuoso no sábado (19) e divulgaram fotos oficiais do grande dia.





Harry e Meghan, agora conhecidos oficialmente como duque e duquesa de Sussex, se casaram no Castelo de Windsor, lar da rainha Elizabeth situado no oeste de Londres, uma demonstração de pompa e circunstância britânicas.

"O duque e a duquesa de Sussex gostariam de agradecer todos os que participaram das celebrações de seu casamento no sábado", informou o Palácio de Kensington, o escritório de Harry, em um comunicado.



"Eles se sentem muito afortunados por terem podido compartilhar seu dia com todos aqueles reunidos em Windsor e também todos os que assistiram ao casamento na televisão em todo o Reino Unido, na Commonwealth e em todo o mundo", acrescenta a nota.





O casal também divulgou três fotos oficiais tiradas por Alexi Lubomirski. Uma mostra o casal no Salão Verde de Visitas do castelo flanqueado pela mãe de Meghan, Doria Ragland, e pelo pai de Harry, o príncipe e herdeiro do trono Charles.

Ainda inclui a rainha de 92 anos e seu marido, príncipe Philip, de 96 anos, sentados lado a lado, além do irmão mais velho de Harry, o príncipe William, sua esposa, Kate, e a segunda esposa de Charles, Camilla.