Médicos são demitidos na Nicarágua por socorrer e apoiar manifestantes

Decisão viola "direito ao trabalho" e responsável é o presidente Daniel Ortega, diz órgão de defesa dos direitos humanos

Ao menos 40 médicos e enfermeiras de um hospital público da Nicarágua foram demitidos nesta sexta-feira (27) por atender manifestantes feridos e apoiar os protestos contra o presidente Daniel Ortega.



"Cenidh [O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos] condena a demissão arbitrária de aproximadamente 40 médicos de diferentes especialidades e técnicos do hospital Oscar Danilo Rosales (Heodra)", da cidade de León (noroeste), disse o grupo.



A decisão viola o "direito ao trabalho e o único responsável por este atropelo é o presidente Daniel Ortega, que pretende manter funcionários públicos submetidos ao seu sistema corrupto", criticou o Cenidh em um comunicado.



Os funcionários foram demitidos do hospital, vinculado ao Ministério da Saúde, "sem qualquer justificativa legal", denunciaram os próprios envolvidos.



As demissões aconteceram porque "dizem que fomos solidários e apoiamos" a luta do povo, declarou à AFP o chefe do departamento de cirurgia e endoscopia do hospital, Javier Pastora, ele próprio um dos demitidos. O médico, que trabalhava há 33 anos no sistema público de saúde, informou que entre os demitidos há ao menos oito médicos especialistas, três enfermeiras e um técnico de laboratório.



É uma demissão "arbitrária, não há justificativa", protestou o pediatra Edgar Zúñiga, que também foi afastado.



León, um tradicional bastião sandinista, foi alvo de violentas incursões da polícia de choque e de paramilitares após o início dos protestos contra o governo, em 18 de abril.



Segundo grupos humanitários, a repressão aos protestos já deixou mais de 300 mortos e 2 mil feridos, muitos socorridos por médicos voluntários fora dos hospitais, diante da suposta negativa dos órgãos públicos de atender os opositores.