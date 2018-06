May vence votação de 'última palavra' sobre o Brexit

Parlamento votou emenda que daria aos deputados o poder de vetar o desfecho das negociações de separação com o bloco europeu

A primeira-ministra britânica Theresa May evitou, nesta terça-feira (12), que o Parlamento tivesse a última palavra sobre o Brexit após fazer concessões aos deputados conservadores pró-europeus.

A Câmara dos Comuns rejeitou, por 324 a 298, uma emenda à lei do Brexit que dava ao Parlamento capacidade de vetar o desfecho das negociações com Bruxelas e que era motivada pelo temor de que o país saísse da União Europeia sem um acordo.

O debate começou às 13h locais (9h de Brasília), três horas antes do início das votações, e foi precedido pela renúncia do secretário de Justiça, Phillip Lee, que definiu como "irresponsável" a estratégia de seu governo no Brexit e denunciou as tentativas de "querer limitar o papel do Parlamento" no processo de saída.

May conta com uma pequena maioria parlamentar, graças ao apoio dos deputados unionistas norte-irlandeses do DUP (Partido Unionista Democrático). Sua bancada conservadora não está unida neste tema. Em uma reunião com seus deputados na segunda-feira à noite, May implorou por unidade.

"Temos que pensar na mensagem que o Parlamento enviará nesta semana à União Europeia", disse a primeira-ministra.

"Estou negociando o melhor acordo para o Reino Unido. Tenho confiança de que posso conseguir um acordo que nos permita alcançar nossos próprios acordos comerciais e ter, ao mesmo tempo, uma fronteira com a UE, com o menor atrito possível", acrescentou.

O ministro para o Brexit, David Davis, alertou que um veto do acordo pelo Parlamento não impediria a saída da UE, decidida pelos britânicos em um referendo em junho de 2016 e que deve ocorrer em março de 2019.

"Não vamos começar de novo [a negociar], porque não teremos tempo e, no final de março de 2019, deixaremos a UE. Ponto final", disse Davis à BBC.