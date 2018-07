May nomeia novo ministro para o Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou, na nesta segunda-feira (9), o novo ministro para o Brexit, após a renúncia de David Davis no domingo (8). Dominic Raab irá substitutir David para comandar as negociações depois que, no último dia 6, o Parlamento aprovou um plano sobre a futura relação do Reino Unido com o bloco europeu.



Até o momento Raab foi secretário de Estado em diferentes ministérios.



A saída de Davis representa um duro golpe para May que tenta unir seu partido em torno de um plano para manter fortes laços econômicos com a União Europeia após sair do bloco.

Em sua renúncia, David escreveu uma carta dirigida a premiê, afirmando que a nova posição sobre a relação futura com a UE "nos deixará, na melhor das hipóteses, em uma posição frágil de negociação". Para David Davis, o plano aprovado "fará com que o suposto controle do Parlamento seja mais uma ilusão que uma realidade". Ele foi ainda especialmente crítico à proposta de um "regulamento comum" para permitir o livre comércio de bens, ao considerar que "se entrega à UE o controle de amplos setores da nossa economia, e claramente não nos devolve o controle de nossas leis em nenhum sentido real". Em sua primeira entrevista após a demissão, Davis afirmou à rádio BBC que não pretendia provocar a queda de May, nem liderar um levante. "É uma boa primeira-ministra", declarou Davis, embora tenha manifestado a esperança de que sua renúncia sirva para "pressionar para que não se façam mais concessões" a Bruxelas. Segundo a imprensa britânica, também se demitiu o secretário de Estado para o Brexit, Steve Baker. May respondeu em uma carta que seu plano para o Brexit "significará, sem dúvida, o retorno de poderes de Bruxelas ao Reino Unido" e que está em linha com seu compromisso de abandonar o mercado único europeu e a união alfandegária. "Gostaria de agradecê-lo sinceramente por tudo o que fez nos dois últimos anos como ministro para dar forma à nossa saída" da União Europeia, disse May em carta a Davis.