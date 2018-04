May nomeia novo ministro do Interior

Sajid Javid assume o cargo após a renuncia de Amber Rudd

A primeira ministra britânica, Theresa May, nomeou nesta segunda-feira (30), Sajid Javid como o novo ministro do Interior. Javid assume o cargo após a renúncia de Amber Rudd, que esteve no centro do escândalo no tratamento dado a imigrantes procedentes do Caribe.



Rudd, de 54 anos, deixou o cargo no domingo (29) depois ficar na corda bamba por dias, após descobrirem que sua pasta tinha metas de expulsão de imigrantes em situação clandestina. A ex-ministra do Interior chegou a negar, diante de uma comissão parlamentar, a existência de tais metas.



"Enganei de forma involuntária a Comissão Parlamentar de Assuntos Internos nos objetivos de deslocamento dos imigrantes clandestinos", disse em sua carta de renúncia a May.



Em resposta, a primeira-ministra disse que "lamenta" a saída de Rudd, para qual teve que encontrar um substituto adequado em apenas poucas horas, apenas alguns dias de eleições locais consideradas como um teste para seu governo, dividido pelo Brexit e com uma apertada maioria no Parlamento.

Rudd caiu pelo escândalo que ficou conhecido como "Windrush" - o tratamento dado aos imigrantes de origem caribenha que chegaram ao Reino Unido após a Segunda Guerra mundial -.

Milhares de migrantes, que chegaram de países da Commonwealth entre 1948 e o início dos anos 1970 para ajudar a reconstruir o país, obtiveram o direito de ficar por tempo indeterminado. Aqueles que nunca reivindicaram papéis de identidade acabaram como imigrantes ilegais e correm o risco de serem expulsos, se não mostrarem uma prova para cada ano de sua presença no Reino Unido.

Os pais de, Sajid Javid, de 48 anos, emigraram para o Reino Unido, saindo do Paquistão nos anos 1960. Com sua nomeação, o Ministério do Interior estará, pela primeira vez, nas mãos de uma personalidade política surgida da imigração.



Com a renúncia de Rudd, May volta a se ver na berlinda para defender uma política migratória, da qual era defensora quando era ministra do Interior, de 2010 a 2016, no governo do conservador David Cameron.