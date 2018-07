May divulga a polêmica estratégia para o Brexit

Política para deixar a UE causou a renúncia de dois ministros eurocéticos nos últimos dias

A primeira-ministra britânica, Theresa May, publicou nesta quinta-feira (12) o aguardado "livro branco" do Brexit sobre as futuras relações com a União Europeia, documento que provocou a renúncia de dois ministros eurocéticos no início da semana.

Para completar o cenário, o presidente americano Donald Trump também colocou em dúvida se a proposta de May para o Brexit é a mesma votada pelos britânicos, enquanto uma porta-voz da City London chamou o plano de "duro golpe" ao setor financeiro, que será traduzido em demissões.

May se defendeu e afirmou que um acordo com os sócios europeus "requer pragmatismo e compromisso de ambas as partes", em uma introdução a este documento, que pretende propor a Bruxelas a criação de uma área de livre comércio para bens e um conjunto de normas comuns.

O Reino Unido ainda planeja abandonar o mercado único europeu e a união alfandegária, além de traçar o próprio caminho para seu grande setor de serviços, com a esperança de alcançar os próprios acordos de livre comércio com terceiros países e controlar a entrada de imigrantes europeus.

Londres pretende acabar com a liberdade de movimento europeia, mas estaria disposta a receber estudantes e imigrantes capacitados.

Além disso, o Reino Unido quer evitar o sistema judicial europeu. Os litígios entre Reino Unido e os 27 países da UE seriam solucionados nos tribunais britânicos, caso aconteçam no país, e nas cortes europeias quando acontecerem fora.

Para o setor financeiro, o plano prevê uma "associação mais flexível" com a UE, ao invés da proposta original do governo de "um reconhecimento mútuo" das regras britânicas e europeias após a saída do bloco em março de 2019, segundo o Financial Times.

Embora o plano envolva os territórios de ultramar, um porta-voz do governo explicou que o caso de Gibraltar, no sul da península ibérica, exigirá negociações adicionais. Bruxelas concedeu direito de veto a Espanha sobre o acordo final caso Madri não concorde com este ponto.

"Não estamos garantindo que teremos um relacionamento feito sob medida com a UE", disse o ministro para o Brexit, Dominic Raab, nomeado na segunda-feira no lugar de David Davis, à BBC. "É uma proposta confiável. É ousada, ambiciosa, mas também é pragmática", completou.