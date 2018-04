Mario Abdo Benítez é eleito presidente do Paraguai

Novo chefe do Executivo paraguaio é descendente de família vinculada à ditadura de Alfredo Stroessner

O candidato de direita na eleição presidencial do Paraguai, Mario Abdo Benítez, 46, venceu neste domingo (22). Benítez, descendente de uma família vinculada à ditadura de Alfredo Stroessner, disputou o pleito contra o liberal Efraín Alegre, apoiado por uma coalizão de centro-esquerda.

O anúncio de que o resultado já era "irreversível" veio quando a apuração já havia sido feita em 96% das urnas. O Tribunal Eleitoral calcula que 65% dos 4,2 milhões de eleitores participaram do pleito em um ambiente de pouco entusiasmo e mobilizações. Não houve relatos de incidentes.

O Paraguai, que saiu de uma ditadura de 35 anos em 1989, viveu sob a hegemonia do partido Colorado durante os últimos 70 anos, com a única exceção do governo do ex-bispo e ex-presidente de esquerda Fernando Lugo (2008-2012), que foi destituído em um julgamento político um ano antes de concluir seu mandato.

"Ganhei credenciais democráticas em minha trajetória política", declarou Abdo Benítez, chamado pela população de Marito, ao rejeitar, neste domingo, as críticas que recebe devido à proximidade de sua família com Stroessner.

Embora se distancie da ditadura relembrando que à época da derrocada de Stroessner tinha apenas 16 anos, em 2006, Marito foi ao funeral do ex-ditador, que chegou a se exilar em Brasília.

Plano de governo

O programa de governo de Benítez propõe manter a política econômica do presidente Horacio Cartes, baseada nas exportações agrícolas, que permitiu ao Paraguai crescer a um ritmo de 4% por ano por mais de uma década.

O país, no entanto, está em 135º lugar entre 180 países em um ranking de corrupção elaborado pela organização Transparência Internacional. A pobreza afeta 26,4% da população e a informalidade atinge 40% da economia.

"O número de pobres está ligado ao fato de que não há emprego. Só 3% das empresas no Paraguai são grandes empresas. A informalidade faz com que o índice de pobreza seja alto", afirma Gladys Benegas, diretora do Instituto de Pesquisas em Competitividade do Paraguai.