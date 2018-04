Marido da rainha Elizabeth deixa hospital após cirurgia de quadril

Príncipe Philip, de 96 anos, foi submetido a uma operação de substituição prótese

O príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, recebeu alta nesta sexta-feira (13) depois de ter passado por uma cirurgia de quadril na semana passada.



O príncipe de 96 anos foi submetido a uma operação de substituição prótese no quadril. "Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, deixou o Hospital rei Edward VII ao meio-dia de hoje e continuará com sua recuperação em Windsor", afirmou o Palácio de Buckingham, referindo-se a uma das residências reais.



O duque de Edimburgo se aposentou como consorte real em agosto de 2017. Mas não se retirou completamente da vida pública e continua acompanhando a rainha em algumas aparições públicas.



Padrinho, presidente, ou membro de mais de 780 organizações, continua a apoiá-las, mas já "não desempenhará um papel ativo participando de eventos", indicou o palácio na época.



A casa real britânica ressaltou que essa decisão não tinha nada a ver com questões de saúde e que recebera todo o apoio da rainha Elizabeth.



A rainha Elizabeth II, de 91 anos, também reduziu suas aparições públicas, embora não planeje abdicar ao trono. Seu filho e herdeiro, o príncipe Charles, representa-a cada vez mais em suas viagens ao exterior, assim como seus netos William e Harry.