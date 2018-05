Manifestantes protestam contra FMI na Argentina

Presidente Mauricio Macri anunciou no dia 8 que pediu ajuda ao Fundo devido à crise cambial

Organizações sociais, políticas e sindicais marcharam nesta quinta-feira (17) em Buenos Aires contra o acordo da Argentina com o FMI (Fundo Monetário Internacional), organismo ao qual o presidente Mauricio Macri pediu ajuda financeiro para conter uma crise cambial.



Pelo segundo dia consecutivo, milhares de pessoas protestaram contra o FMI, em uma marcha que foi até a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo.



Após a manifestação, outra numerosa manifestação de docentes e estudantes chegou à mesma praça em defesa da educação pública e "contra o ajuste" neste setor.



"As pessoas estão sofrendo, e o governo não encontra um caminho que nos leve a um lugar melhor do que o que estávamos. Ao contrário, acreditamos que o caminho escolhido é de mais ajuste e de maior sofrimento para as maiorias", declarou à AFP Roberto Baigorria, dirigente do partido Livres do Sul (centro-esquerda).



Baigorria junto com outros dirigentes de partidos de esquerda, sindicatos e organizações sociais voltou atrás de uma enorme bandeira que rezava "Fora FMI".



O presidente anunciou no último dia 8 o pedido feito ao Fundo – em meio a uma crise cambial na qual o peso perdeu mais de 10% de seu valor frente ao dólar.



"Estamos recorrendo ao único caminho possível para sair da estagnação, buscando evitar uma grande crise econômica que nos faria retroceder e prejudicaria a todos", disse então Macri.



A diretora do Fundo, Christine Lagarde, afirmou que as negociações terão início "em breve". "Foram iniciadas discussões sobre como podemos trabalhar juntos para fortalecer a economia argentina e levaremos esses diálogos a cabo em breve", informou, em nota.