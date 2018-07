Manifestantes pedem saída de presidente da Nicarágua

O irmão do presidente e ex-chefe do Exército da Nicarágua, general da reserva Humberto Ortega, lhe pediu para aceitar a antecipação das eleições de 2021 para 2019, e desativar os grupos armados ilegais, em uma carta divulgada nesta quarta.



Forças policiais e grupos armados ilegais continuam desmontando barricadas erguidas pelos manifestantes. Em La Trinidad, no departamento de Estelí (125 km ao norte de Manágua), policiais e paramilitares mantêm cercaram uma igreja, onde cerca 50 fiéis se refugiam das forças do governo que entraram na cidade na terça-feira (3), deixando ao menos um morto.



"Há uma caça de manifestantes desde ontem [terça-feira] em La Trinidad por parte de policiais e paramilitares", denunciou à AFP por telefone Meyling Gutiérrez, representante do Cenidh (Centro Nicaraguense de Direitos Humanos) no departamento de Estelí.



A ANPDH (Associação Nicaraguense Pró-Direitos Humanos) registra 309 mortos - 288 identificados -, enquanto que o Cenidh e a Comissão Permanente de Direitos Humanos (CPDH) relatam 220 mortos e uma dezena mais em verificação.

Milhares de nicaraguenses formaram nesta quarta-feira (4) um cordão humano na rodovia que liga Manágua a Masaya para exigir a saída do poder do presidente Daniel Ortega e o fim da violência que deixou mais de 220 mortos em 75 dias de protestos."O povo se levantou e dissemos ao comandante Ortega que vá embora, renuncie, o povo não tem medo", declarou um jovem de 27 anos, com uma bandeira na mão.Os manifestantes acusam Ortega e sua mulher e vice-presidente, Rosario Murillo, de desencadear uma violenta repressão contra os protestos e de instaurar o nepotismo e uma ditadura na Nicarágua.