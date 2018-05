Manifestantes paralisam a capital da Armênia

Milhares de manifestantes armênios saíram às ruas de Yerevan nesta quarta-feira (2), em protesto contra a recusa do partido que está no poder de aceitar o líder opositor Nikol Pashinian, 42, como primeiro-ministro.



Os protestos cresceram e bloqueiam avenidas, edifícios públicos e em uma demonstração de força sem precedentes acabaram fechando até os comércios. De acordo com as autoridades, o transporte ferroviário estava prejudicado e a estrada que leva ao aeroporto foi bloqueada.



"Queridos, o metrô e as ferrovias foram paralisados, a estrada para o aeroporto foi cortada", afirmou Pashinian, antes de informar que várias universidades e escolas se uniram ao ato.

"O povo não vai desistir, os protestos não diminuirão", afirmou o empresário Serguei Konsulian, 45. A estudante Gayane Amiragian, de apenas 19 anos, concorda: "Nós vamos vencer porque estamos unidos, todo o povo armênio está unido".

Na multidão, as pessoas exibem bandeiras armênias e gritam "Armênia livre e independente!". Os manifestantes afirmam que pretendem permanecer nas ruas pelo tempo que for necessário para expulsar aqueles que dominam a política do poder e conseguir a eleição de Pashinian como primeiro-ministro.



O protesto, que acontece desde 13 de abril liderado por Pashinian, começou após o Partido Republicano bloquear a sua candidatura ao cargo. A votação no Parlamento teve 45 votos a favor e 55 contra Pashinian. O Partido Republicano de Sarkisian afirmou que o opositor não era um candidato adequado para a posição.



Essa onda de manifestações levou a renúncia de Serzh Sarkisian, político veterano que havia sido eleito como primeiro-ministro apenas seis dias antes pelos deputados.



Voto

O Parlamento anunciou nesta quarta-feira (2) que uma nova votação será realizada dia 8 de maio, uma semana após a primeira. Caso fracasse novamente em definir o chefe de Governo, a Câmara deverá ser dissolvida para a convocação de legislativas antecipadas.