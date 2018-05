Manifestação por internet livre termina com 20 detidos em Moscou

Manifestação ocorreu logo após decisão das autoridades de bloquear o app de mensagens Telegram

Ao menos 20 pessoas foram detidas pela Polícia de Moscou durante uma manifestação a favor de uma "Internet livre" neste domingo (13), logo após a decisão das autoridades russas de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram.



Autorizada pela prefeitura de Moscou, a manifestação reuniu centenas de pessoas no centro da capital russa, número menor em relação ao protesto anterior no final de abril, que mobilizou 8 mil manifestantes.



Segundo a organização OVD-Info, ao menos 20 pessoas, membros de grupos nacionalistas, foram detidas pela Polícia durante o protesto.



Em abril, as autoridades russas ordenaram o bloqueio do Telegram, aplicativo com 200 milhões de usuários – cerca de 7% na Rússia –, enquanto não fornecessem aos serviços de segurança maneiras de ler as mensagens dos usuários. O aplicativo negou o pedido.



O bloqueio do Telegram, fundado pelos irmãos russos Dourov, aconteceu depois da eleição de Vladimir Putin para seu quarto mandato presidencial.