Malta aceita receber navio de imigrantes

Depois de esperar uma semana para ser recebido em um porto, o navio humanitário "Lifeline" poderá, enfim, acostar em Malta, e os seus 233 imigrantes a bordo serão divididos entre países europeus.

"Acabo de falar com o presidente (maltês) Muscat no telefone: o navio da ONG 'Lifeline' vai acostar em Malta", declarou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, nesta terça (26), acrescentando que "a Itália vai acolher uma parte dos migrantes".

Pouco depois, Portugal e França anunciaram que vão receber uma parte dos migrantes resgatados, que serão distribuídos entre vários países.

"Vai se tratar de várias dezenas de indivíduos por país" de acolhida, afirmou o presidente francês Emmanuel Macron, ao final de sua visita ao Vaticano e seu encontro com o papa Francisco.

A ONG alemã Lifeline, que freta o navio homônimo, afirmou no Twitter que "agora precisamos que os países da União Europeia acolham as pessoas. Isso foi o que Malta pediu, e é o que nós também pedimos".

O chefe de Estado italiano não especificou quando o navio será autorizado a atracar em Malta, nem quantos imigrantes a Itália vai acolher.

"Para as mulheres e crianças que realmente fogem da guerra, as portas estão abertas. Para todos os outros, não!", tuitou o ministro italiano do Interior, o ultraconservador Matteo Salvini.

Questionada pela agência France Presse, uma fonte ligada ao governo maltês disse que o país "vai autorizar o desembarque apenas depois que os Estados-membros confirmarem que assumirão sua cota de imigrantes".

Pequena ilha mediterrânea com pouco mais de 400 mil habitantes, Malta já se recusou a abrir seus portos para o navio humanitário "Aquarius", sem imigrantes a bordo, segundo a ONG SOS Méditerranée.

O "Aquarius" seguiu, então, para Marselha para uma escala técnica, que deverá ser feita nos próximos dias, após a recusa de Malta e da impossibilidade de atracar na Itália.

Roma não parece disposta a se desviar da linha-dura estabelecida desde a chegada ao poder do governo populista em 1º de junho, formado pela Liga (extrema direita) de Matteo Salvini e pelo Movimento Cindo Estrelas (M5S, antissistema). As ONGs "cúmplices, consciente, ou inconscientemente, dos traficantes" estão proibidas de entrar nos portos italianos, reafirmou Salvini na segunda-feira.