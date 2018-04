Malásia terá eleições gerais em 9 de maio

Decisão vem após primeiro-ministro, Najib Razak, dissolver o Parlamento em meio a um escândalo financeiro

A Malásia irá realizar eleições gerais no próximo dia 9 de maio, após o primeiro-ministro Najib Razak dissolver o Parlamento em meio a um escândalo financeiro. A data foi fixada nesta terça-feira (10) pelo presidente da Comissão Eleitoral, Mohamad Hashim Abdullah.



A coalizão liderada por Najib está no poder desde a independência, em 1957, desta antiga colônia britânica, mas tem perdido apoio diante do vasto escândalo de corrupção envolvendo o fundo soberano de desenvolvimento 1MDB, criado pelo premier ao chegar ao poder, em 2009, para modernizar o país.



Com uma dívida de € 10 bilhões, o fundo está no centro de uma série de desvios de dinheiro investigados em diversos países, como Suíça, Cingapura e Estados Unidos.



Najib e o fundo 1MDB negam qualquer atitude ilegal relacionada ao fundo.



A UMNO (Organização Nacional dos Malaios Unidos, na sigla em inglês), sigla majoritária de Najib, conseguiu se manter no poder nas últimas legislativas (2013) por uma estreita margem com os outros partidos da coalizão.



Mesmo com a oposição enfraquecida, uma vitória dos partidos da coalizão nas próximas eleições ainda é incerta, porém, devido ao retorno de Mohamad Mahathir à linha de frente da política. Primeiro-ministro por 22 anos (1981-2003), Mahathir é um crítico ferrenho de Najib desde a explosão do escândalo do 1MDB.