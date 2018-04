Malala retorna pela 1ªvez à sua cidade natal desde atentado

Malala Yousafzai, defensora da educação de meninas e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, retornou pela primeira vez à sua cidade, no vale de Suat, Paquistão, após o atentado, sofrido em 2012, em que foi baleada na cabeça por um talibã.

Sua volta contou com forte esquema de segurança, a ativista chegou em helicóptero militar, acompanhada de seu pai e seu irmão, e muitas ruas foram fechadas por soldados do Exército.

Desde que foi baleada na cabeça quando voltava de ônibus da escola, a jovem paquistanesa vive no Reino Unido, onde recebeu cuidados médicos para sua recuperação e, hoje, estuda na Universidade de Oxford.

Detalhes do itinerário de sua visita são mantidos em sigilo por questões de segurança, mas Malala já se reuniu com estudantes e amigos no Instituto de Cadetes Gali Bagh, um centro educacional militar a cerca de 30 km de Mingora.

A ativista chegou ao Paquistão na última quinta-feira (29), e foi recebida com honras pelo governo e por instituições paquistanesas e se emocionou durante discurso realizado no gabinete do primeiro-ministro Shahid Khaqan Abbasi, ela declarou que retornar a seu país era um "sonho".

Reações contrárias

A maior federação paquistanesa de escolas particulares protestou, na sexta-feira (30), contra a presença da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, acusando-a de "terrorismo ideológico".

Em vídeo divulgado pela federação, crianças carregavam cartazes com a frase "Eu não sou Malala" e, em outro vídeo, um professor acusava a ativista de ter causado prejuízo à imagem do Paquistão.