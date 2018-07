Mais quatro meninos são retirados de caverna no 2º dia de resgate

Após o sucesso da operação no domingo (8), com a retirada de quatro garotos, outro quatro foram salvos no segundo dia de operação

Mais quatro meninos foram retirados da caverna Tham Luang, na segunda fase do resgate do time de futebol infantil e do treinador, na Tailândia. Após uma pausa de quase 14 horas nos trabalhos começados no domingo (8), foi iniciado na manhã desta segunda-feira (9) um novo dia de operação.



"A segunda operação começou às 11h" (1h de Brasília), afirmou Narongsak Osottanakorn, coordenador da célula de crise que prometeu "boas notícias".



Com os novos resgates, sobe para 8 o número de meninos retirados da caverna. Ainda restam quatro garotos e o técnico de futebol na gruta. O último a ser retirado será o técnico de 25 anos, Ekkapol Chantawong.



Inicialmente havia sido prevista a retirada de apenas três meninos neste segundo dia de resgates, mas com base no sucesso da operação no domingo e na retirada bem sucedida dos três primeiros garotos nesta segunda, os resgates continuaram.



Os quatro primeiros meninos retirados do complexo de cavernas, onde estavam desde o dia 23 de junho, foram levados a hospitais da região em ambulâncias ou helicópteros. Eles estão em bom estado de saúde, segundo dados das autoridades locais.



A Marinha está nomeando os meninos resgatados como "Javali 1", "Javali 2" e assim por diante, em referência ao nome do time, "Javalis Selvagens". As identidades dos garotos não foram divulgadas.