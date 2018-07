Mais de 55 mil venezuelanos com câncer sofrem com falta de medicamentos

Na Venezuela há mais de 55 mil pacientes com câncer que estão sem tratamento por falta de medicamentos, denunciou na segunda-feira (30) a ONG Codevida, uma aliança de organizações dedicadas à defesa e ao direito à saúde dos venezuelanos.

"Mais de 55 mil pessoas com câncer não têm medicamentos oncológicos e as pessoas que têm câncer em fase terminal não têm medicamentos paliativos, estão morrendo com dor e isso é indigno", denunciou o presidente da Codevida. Em declarações aos jornalistas, Francisco Valência insistiu que aos pacientes que estão em "fase final" é necessário "dar-lhes pelo menos uma morte digna".

"Senhor ministro (da Saúde, Carlos Alvarado González), senhor Presidente (da República, Nicolás Maduro) vocês são responsáveis pela saúde dos venezuelanos", frisou.

Segundo Francisco Valência estão "superlotadas" as unidades de diálise para pacientes com insuficiência renal. "Não há materiais para diálise. Todos os dias estão morrendo pessoas. Cada dia há menos máquinas para diálise. Este ano já morreram 11 pessoas transplantadas e há mais de 90 rejeições", completou.