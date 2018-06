Mais de 500 crianças separadas se reencontram com pais nos EUA

Separação ocorreu dentro da política do presidente norte-americano, Donald Trump, de "tolerância zero" à imigração ilegal

Mais de 500 crianças separadas de seus pais sob a política de "tolerância zero" à imigração foram reintegrados às suas famílias nos Estados Unidos, afirmaram neste domingo funcionários do governo.



O Departamento de Segurança Nacional indicou que 522 crianças separadas de seus pais como parte do combate à imigração "ilegal" se reuniram com suas famílias, mas outros 2.053 menores permanecem aos cuidados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.



Na primeira publicação de dados oficiais desde que Trump pôs fim na quarta-feira às separações familiares, o Departamento indicou que o processo de reunificação "está bem coordenado".



"O governo dos Estados Unidos conhece a localização de todas as crianças sob sua custódia e está trabalhando para reuni-los às suas famílias", acrescentou a pasta em um comunicado difundido neste sábado à noite.