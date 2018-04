Maioria dos venezuelanos se dispõe a votar para Presidente, diz pesquisa

12.04.2018 22:12

Datanálisis aponta empate estatístico entre Maduro e o candidato opositor Henri Falcón

Mais da metade dos venezuelanos está disposta a votar nas eleições presidenciais de 20 de maio, segundo pesquisa do instituto Datanálisis, publicada nesta quinta-feira (12).



"Cerca de 30,4% estão muito dispostos a votar, enquanto 27,1% se dizem dispostos a votar", anunciou o presidente da Datanálisis, Luis Vicente León, ao apresentar os resultados da pesquisa. Segundo ele, existe "um empate estatístico entre Maduro" e o candidato opositor Henri Falcón nestas eleições – que foram antecipadas: tradicionalmente, elas acontecem em dezembro.



Outra pesquisa, da empresa Delphos, revelou que entre os que estão "muito certos de votar com as atuais condições", Maduro é favorito com 42% de apoio, diante de 30% de Falcón. Entretanto, se a oposição conseguir o que consideram "condições ideais para disputar" as eleições, 66% votariam em um candidato dessa tendência e 33% pelo do governo.



"O governo está no seu pior momento de apoio popular. Entretanto, Maduro venceria a eleição", disse o presidente da Delphos, Félix Seijas, lembrando a denúncia da oposição sobre uma vantagem do presidente.



Segundo a Datanálisis, a popularidade de Maduro está entre 20% e 25%, enquanto o apoio à oposição caiu de 60% para 38% no último ano.



Além disso, 91,8% dos entrevistados consideram que o país está mal e 75% querem uma mudança de governo.



Os principais partidos opositores - agrupados na coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) - decidiram boicotar as eleições alegando que não oferecem garantias e são uma "farsa para perpetuar Maduro no poder".



O estudo da Datanálisis foi realizado entre 19 e 26 de março e mil pessoas foram consultadas. Tem um nível de confiança de 95%. Os dados da pesquisa feita pela Delphos correspondem às respostas de 1.200 pessoas em todo o país (a margem de erro é de três pontos percentuais).