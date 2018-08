Maduro prepara reação após denunciar tentativa de assassinato

Santos entregará o poder na próxima terça-feira (7) ao vencedor das recentes eleições presidenciais, o político de direita Iván Duque (forte crítico de Maduro).



"São absurdas e carecem de qualquer fundamento as declarações de que o presidente colombiano seria o responsável pelo suposto atentado contra o presidente venezuelano", afirmou o ministério das Relações Exteriores da Colômbia em um comunicado.



Maduro, no entanto, determinou que os militares devem permanecer em "alerta máximo" e redobrar a inteligência na fronteira com a Colômbia.



Os governos de Cuba, Bolívia, Síria, Irã, Turquia e Rússia - aliados do governo socialista - condenaram o incidente. A Espanha criticou "qualquer violência com fins políticos" e a Alemanha afirmou que "acompanha de perto a evolução do caso"

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prepara uma resposta à tentativa de assassinato que denunciou neste sábado (4), o que provoca temores de uma onda repressiva contra seus adversários.Maduro afirma ter sido vítima de um ataque com drones carregados de explosivos, do qual escapou ileso. "Voltou a fracassar e na Venezuela tem que existir justiça porque atentaram contra minha vida", afirmou sobre o incidente que deixou sete militares feridos, segundo o governo.Diante de uma enorme rejeição popular em consequência do colapso econômico, Maduro atribuiu o ataque à "ultradireita", como se refere à oposição, e ao presidente colombiano, Juan Manuel Santos.