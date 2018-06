Maduro pede a militares união contra 'traição'

Presidente venezuelano fez discurso após ato em comemoração ao Dia do Exército

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu neste domingo (24) aos militares que se unam contra a "traição", ao denunciar um suposto complô da Colômbia para dividir as Forças Armadas e propiciar sua queda.



"Alerta, Exército!, Alerta, Forças Armadas! A fechar fileiras de joelho na terra na combate contra a traição, em combate contra a oligarquia", pediu Maduro durante um ato para comemorar o Dia do Exército.



O presidente afirmou que setores colombianos conspiram para ver "dividida e confrontada" a Força Armada venezuelana por "inveja e ódio".



"Que ninguém se deixe enganar pelos cantos de traição que soam de Bogotá. Quadro fechado, união cívico-militar, é muita história que defendemos", ressaltou Maduro antes de um desfile no estado de Carabobo (norte) do qual participaram cerca de 15 mil efetivos.



Os pedidos de lealdade feitos Maduro às Forças Armadas são recorrentes e, segundo analistas, como principal sustentáculo de seu governo.