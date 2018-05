Maduro libera 20 manifestantes que estavam detidos

Vinte manifestantes que estavam detidos desde abril passado foram liberados nesta sexta-feira (25) na Venezuela, após a oferta do presidente Nicolás Maduro de libertar opositores presos, informou uma ONG de direitos humanos.

As solturas "só ocorreram no Estado de Zulia (noroeste)", destacou no Twitter Alfredo Romero, diretor da ONG Fórum Penal, que estima em 350 os "presos políticos" no país.

Uma primeira notícia sobre as libertações, pela manhã, segundo Romero, teve como beneficiários 14 pessoas, apreendidas durante protestos pelos contínuos cortes de eletricidade em Zulia. Outras seis ficaram em liberdade à tarde.