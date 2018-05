Maduro expulsa representantes dos EUA em resposta a sanções de Trump

Após vencer eleição não reconhecida pela oposição e parte da comunidade internacional, presidente da Venezuela abre ofensiva

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira (22) a expulsão do maior representante dos Estados Unidos em Caracas, após repudiar as sanções econômicas de Washington em represália por sua reeleição.





"Declaro persona non grata e anuncio a saída dentro de 48 horas do encarregado de negócios dos Estados Unidos (Todd Robinson)", disse Maduro, ao receber as credenciais como o vencedor da eleição de domingo, boicotadas pela oposição.

O presidente respondeu assim a um decreto assinado na segunda-feira por seu homólogo americano, Donald Trump, que complica ainda mais o financiamento do país petroleiro, afundado em uma de suas piores crises econômicas.

"Repudio todas as sanções pretendidas contra a República Bolivariana da Venezuela porque causam danos, geram sofrimento ao povo (...) Rechaço e repudio a conspiração permanente", acrescentou.

Maduro também ordenou a expulsão do chefe da seção política, Brian Naranjo, número dois da embaixada e a quem identificou como o representante em Caracas da Agência Central de Inteligência (CIA).

Imediatamente, os Estados Unidos ameaçaram "tomar as medidas recíprocas pertinentes", segundo declarações feitas à AFP por um funcionário do Departamento de Estado.

O governante socialista, de 55 anos, disse ter "provas" da "conspiração" dos Estados Unidos e de sua embaixada nos campos militar, econômico e político. Ambos os países carecem de embaixadores desde 2010.

‘Ganhei uma boa disputa’

Maduro foi proclamado oficialmente reeleito para governar até 2025, com um país em ruína e cada vez mais isolado, após a rejeição de vários governos que apoiaram o boicote da opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).

Com uma abstenção eleitoral recorde de 54%, Maduro foi reeleito com 68% dos votos contra 21% do ex-chavista Henri Falcón, que participou se afastando da linha da MUD e acusou o governo de "compra de votos" e "chantagem" com os programas sociais.

"Ganhei uma boa disputa. Ninguém me deu essa vitória (...) que conquistei com a bravura e coragem com que enfrento o império", expressou na cerimônia ante a cúpula militar, o gabinete e membros da governista Assembleia Constituinte.

Os Estados Unidos descreveram as eleições como uma "farsa" e anunciaram imediatamente sanções, enquanto a União Europeia denunciou "irregularidades" na eleição e analisa medidas.

"Ao governo de Donald Trump, ao governo da Ku Klux Klan, eu digo: nem com sanções nem com ameaças nem conspirações vocês impediram as eleições", disse Maduro, acusando Falcón de ceder à pressão de Washington.

O Grupo Lima, composto por Canadá e 13 países latino-americanos, chamou para consultas seus embaixadores em Caracas e concordou em baixar o nível das relações e bloquear fundos internacionais à Venezuela.