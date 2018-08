Maduro é alvo de atentado com drones

Presidente venezuelano não sofreu ferimentos, informou o ministro da Informação do país

O Governo venezuelano informou na noite deste sábado (4) que o presidente Nicolás Maduro foi alvo de uma tentativa de atentado enquanto discursava numa avenida de Caracas (capital do país).



De acordo com o ministro da Informação, Jorge Rodríguez, o ataque foi perpetrado com recurso a vários drones carregados com explosivos, que explodiram perto do evento presidencial enquanto Maduro estava falando.



Maduro foi imediatamente retirado do local e não sofreu qualquer ferimento.



O ministro disse, porém, que sete guardas nacionais ficaram feridos no incidente, que ele classificou como uma tentativa de ataque.



O evento seria uma comemoração dos 81 anos da criação da Guarda Nacional Bolivariana (GNB).