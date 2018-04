Maduro diz que governos de França e Espanha são 'racistas'

05.04.2018 07:53

Líder francês, Emmanuel Macron, afirmou que as eleições presidenciais de 20 de maio carecem de legitimidade

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chamou nesta quarta-feira (4) de "racistas" os governos de França e Espanha, após o líder francês, Emmanuel Macron, afirmar que as eleições presidenciais de 20 de maio carecem de legitimidade.



"As elites governantes de Espanha, de França, são racistas (...). Como este mestiço não se submete a suas ordens, dizem que Nicolás Maduro é uma ditadura", disse Maduro.



O governo em Caracas já havia rejeitado a atitude de Macron de se reunir com "foragidos da justiça", referindo-se à recente audiência concedida a três opositores venezuelanos.



Em nota de protesto entregue ao embaixador francês em Caracas, Romain Nadal, o governo venezuelano assinalou que os convidados de Macron estão "vinculados à comissão de crimes sancionados pela Lei Contra a Delinquência Organizada e Financiamento ao Terrorismo".



A nota se referia a Antonio Ledezma, ex-prefeito de Caracas que fugiu da prisão domiciliar para a Espanha em novembro passado, e a Carlos Vecchio, exilado nos Estados Unidos, que foram recebidos por Macron na terça-feira no Palácio do Eliseu.





Com a Espanha, Maduro mantém uma relação tensa, especialmente com o chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, que o acusa de "tendência totalitária". Rajoy promoveu sanções da União Europeia contra a Venezuela, onde a oposição e organizações de direitos humanos denunciam a existência de mais de 200 "presos políticos".