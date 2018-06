Maduro adia conversão monetária para agosto

Maduro encarregou sua equipe econômica de definir com a ABV a data definitiva para colocar em circulação as novas células e moedas com três zeros a menos, anunciada em 22 de março.



Com as novas células pretende-se "facilitar as transações financeiras" e "proteger" a moeda local.

A Venezuela reprogramou a entrada em circulação de novas células que eliminam três zeros da moeda para o próximo 4 de agosto, depois que os bancos pediram um prazo maior, informou neste sábado o governo de Nicolás Maduro.O Executivo Nacional resolveu "reprogramar o início da reconversão monetária para o próximo 4 de agosto", segundo o comunicado assinado pelo Wilmar Castro Soteldo, vice-presidente econômico.O presidente da Associação Bancária da Venezuela (ABV), Arístides Maza, havia solicitado ao presidente Nicolás Maduro - durante um encontro na terça-feira - prorrogar a mudança por noventa dias para fazer simulações e evitar "riscos" em sua aplicação.