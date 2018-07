Macron sofre com escândalo envolvendo seu chefe de segurança

Patrick Strzoda, chefe de gabinete do presidente francês Emmanuel Macron vai comparecer, nesta terça-feira (24), diante da comissão de investigação parlamentar que investiga a agressão a manifestantes feita por Alexandre Benalla, chefe de segurança da Presidência. A situação ficou conhecida como Caso Benalla e mergulhou o governo em sua pior crise política.





O assessor de segurança de Macron foi demitido e indiciado por violência em reunião e usurpação de funções na semana passada, depois que o jornal "Le Monde" divulgou o vídeo filmado por testemunhas que deflagrou o escândalo.Três policiais também foram indiciados por terem entregue a Benalla imagens de câmeras de segurança, assim como um funcionário do partido presidencial A República em Marcha, que aparece no vídeo agredindo manifestantes.Na segunda-feira (23), na primeira audiência da comissão, o ministro do Interior, Bernard Collomb, e o chefe de Polícia de Paris, Michel Delpuech, defenderam seu trabalho e apontaram a responsabilidade do Palácio do Eliseu na gestão do caso.

A oposição acusa o governo de querer acobertar Benalla, descrito como um homem de confiança de Macron e um pilar de seu aparato de segurança da Presidência, ao não informar a Justiça sobre o possível crime cometido.



Surgiram interrogações sobre os privilégios de Benalla. Segundo a imprensa local, ele tinha credenciais de acesso à Assembleia Nacional, além de um apartamento de frente para o Sena reservado para o pessoal presidencial, assim como um carro com motorista.



Queda de popularidade



Depois de Strzoda, o secretário-geral do Eliseu, Alexis Kohler, descrito como o braço direito do presidente, será interrogado na quinta-feira (26) pelos senadores.



Os deputados do partido conservador Os Republicanos anunciaram que vão apresentar uma moção de censura ao governo.



Essa crise política é a mais grave no governo Emmanuel Macron desde sua eleição em 2017. A popularidade do mais jovem presidente francês caiu para 32%, seu nível mais baixo desde setembro de 2017, período das manifestações contra sua polêmica reforma trabalhista, segundo pesquisa Ipsos divulgada nesta terça (24).



Apesar da crescente pressão, o presidente não se pronunciou diretamente sobre o escândalo e decidiu cancelar uma visita prevista para amanhã à etapa do Tour de France.