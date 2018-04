Macron: 'Nunca devemos mostrar fraqueza diante de Putin'

"Ele quer uma Rússia grande. Seu povo está orgulhoso de sua política. É extremadamente duro com as minorias e com seus adversários, com uma ideia de democracia que não é a minha", apontou, afirmando contudo que mantém "uma comunicação permanente com ele".



O confronto entre os governos ocidentais com Moscou alcança níveis inéditos desde o fim da Guerra Fria. No mês passado, houve o envenenamento do ex-agente duplo russo Serguei Skripal na Grã-Bretanha. Recentemente, em 14 de abril, EUA, França e Reino Unido bombardearam a Síria, aliada da Rússia, em resposta a um suposto ataque químico em uma região rebelde.



Macron também falou, na entrevista, sobre o acordo nuclear com o Irã - do qual o presidente americano ameaça se retirar.



"Não tenho plano B para o acordo nuclear contra o Irã", admitiu. "Quero lutar contra os mísseis balísticos, quero conter sua influência regional", afirmou. Ele adiantou o que dirá a Trump: "Não abandone o acordo até que você tenha uma opção nuclear melhor, vamos completá-lo".



Daqui a três semanas, Trump deve tomar uma decisão sobre este acordo, com o qual tinha prometido "romper" durante sua campanha eleitoral, e que foi fruto de anos e anos de negociações internacionais, com o objetivo de impedir que o Irã desenvolvesse uma arma atômica.

