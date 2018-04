Macron fala em 'novo acordo' com o Irã ao lado de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta terça-feira (24) no Salão Oval seu colega da França, Emmanuel Macron, e aproveitou a oportunidade para criticar com firmeza o acordo nuclear com o Irã.

"Todos conhecem a minha posição sobre o acordo com o Irã. É um acordo horrível. É um desastre", afirmou Trump, que deverá discutir o futuro desse acordo durante a visita de Estado que Macron realiza na capital americana.



Em coletiva de imprensa após a reunião, Macron afirmou que seu objetivo em relação ao Irã é acabar com qualquer atividade nuclear do país até 2025, e que tem muito respeito pelo povo iraniano.



Quando questionado se cedeu à posição mais forte de Trump em relação ao acordo do Irã, por não ter conseguido convencê-lo, Macron afirmou que deseja, a partir de agora, trabalhar em um acordo com novos pilares além da atividade nuclear, com áreas novas propostas pelos EUA.



"Esse não seria um novo acordo, e sim uma nova área do acordo já existente", afirmou Macron. "Nunca achei que seria bom rasgar o acordo e não ter mais nada, ms sim construir mais sobre o que já existe. Podemos pensar os novos pilares incluindo as críticas trazidas pelo presidente Trump", completou.



Os líderes também falaram sobre a Síria, e foram questionados sobre quanto tempo as tropas devem permanecer no país, e se continuarão na Síria após derrotarem os jihadistas do Estado Islâmico.



Macron disse estar honrado em participar do grupo internacional de lutar contra o EI. "O principal objetivo é a coalizão em solo e a ideia é acabar com o EI. Além da nossa presença militar e presença no solo precisaremos construir a paz para garantir que o povo sírio, todos seus grupos e etnias, possam viver em paz. Esse é um processo diplomático que já começamos, mas que temos que terminar", explicou Macron.



"Nós vamos terminar o trabalho em solo contra o EI, e precisamos abrir um novo espaço de trabalho para se adaptar ao fim da guerra e à realidade na região. Não tenho como dizer o dia exato em que sairemos do país", concluiu o presidente francês.



Já Trump deixou a resposta mais aberta, afirmando que "praticamente" já exterminou o EI na região, e que os EUA continuarão a "trabalhar próximos a França".



Ao fim da coletiva, após a questão de um dos jornalistas sobre a disparidade de opiniões entre os dois líderes, Macron afirmou que é são essas diferenças que fazem com que o relacionamento entre França e EUA seja proveitoso. "Nós dois não somos típicos políticos, não mudamos de opinião facilmente, mas concordamos em muitas coisas e conversamos muito [no Salão Oval]", disse o líder francês.



Para finalizar, Trump afirmou que Washington e Paris têm muito em comum. "Nós concordamos na maior parte das coisas, e temos que ser flexíveis como líderes de países. Acho que nos damos bem, e acho que a França irá a um novo patamar sob esse presidente, este será um dos seus grandes presidentes", disse o americano. "É uma honra chamá-lo de meu amigo", completou Trump.