Macron descarta reunião com Dalai Lama para evitar 'crise' com China

O presidente da França, Emmanuel Macron, descartou nesta quarta-feira um eventual encontro com o Dalai Lama, alegando que fazer isso sem consultar previamente Pequim poderia desatar uma "crise" com o governo da China.

Durante uma conversa com estudantes em uma universidade em Washington, Macron lembrou que se encontrou com o líder espiritual tibetano durante a campanha eleitoral francesa.

"Agora sou o presidente da República francesa. Se me encontro com ele, isso poderia iniciar uma crise com a China", disse. Para Macron, um encontro com o Dalai Lama, "sem nenhuma condição prévia", apenas para mandar um sinal à China, seria "inútil e contra-producente".

"Seria bom para o meu país se tivéssemos alguma medida de represália por parte da China (como resultado desse encontro)? Tenho certeza que não".