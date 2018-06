Macron dá bronca em adolescente durante cerimônia

O presidente francês Emmanuel Macron deu uma bronca, nesta segunda-feira (18), em um adolescente que lhe cumprimentou informalmente com "tube bem, Manu?", durante um evento em homenagem aos veterenos de guerra nos subúrbios de Paris. O incidente aconteceu enquanto o presidente apertava a mão de estudantes que assistiam à cerimônia.

"Você deve me chamar de senhor presidente da República, ou senhor, está bem?", acrescentou, dirigindo-se ao adolescente encostado na cerca de frente para ele.

O jovem, de cabelos compridos e escondendo parte do rosto, e que havia entoado as primeiras palavras da Internacional comunista ao se aproximar do chefe de Estado, depois se desculpou dizendo: "Sim, senhor presidente".