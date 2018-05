Macron chama mulher do premiê australiano de 'deliciosa' e situação vira piada

Em conversa com o primeiro-ministro da Austrália, Malcom Turnbull, nesta quarta-feira (2), o presidente francês Emmanuel Macron aproveitou a oportunidade para "agradecer a você e sua deliciosa mulher pela calorosa acolhida".



O encontro aconteceu em Sydney e Turnbull (que estava sem a sua mulher, Lucy, ao lado) abriu um largo sorriso, enquanto Macron demorou para entender a gafe que tinha cometido.



Muito provavelmente, o presidente francês quis dizer "delightful" - que poderia ser traduzido como "encantadora" em português -, uma tradução comum do francês "delicieux" (e que também pode significar "delicious", ou "deliciosa", em português).



O encontro repercutiu quase imediatamente na internet, enquanto surgiam piadas com a reputação dos franceses para os "affairs" românticos. "Você tira o homem da França mas...", tuitou a jornalista do Buzzfeed Austrália Alice Workman.



Já o britânico "Metro Daily" disse que Macron "assustou" o mundo ao dizer que mulher do premiê australiano é "deliciosa".



Macron visitava a Austrália para conversas sobre comércio e segurança regional, em sua viagem rumo ao território francês da Nova Caledônia, antes da votação de um referendo de independência que acontece em novembro.