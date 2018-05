M5E e Liga se reúnem para formar governo italiano

Luigi Di Maio e Matteo Salvini reuniram-se na manhã desta quinta-feira (10)

A formação antissistema M5E (Movimento 5 Estrelas) e o partido de direita radical Liga começaram nesta na quinta-feira (10) a negociar questões substantivas para a formação de um governo na Itália, após a retirada no dia anterior do principal obstáculo à sua aliança: Silvio Berlusconi.



Os líderes de ambas as formações, que somam uma estreita maioria no Parlamento, Luigi Di Maio (M5E) e Matteo Salvini (Liga), reuniram-se pela manhã em Roma.



"Vamos nos sentar à mesa e começar a falar sobre as questões do país. Depois vamos discutir nomes. O importante é o contrato de governo", disse Di Maio, de 31 anos, na quarta-feira (9) à noite, alertando que as negociações podem levar tempo.



"Temos que trabalhar no programa, nos prazos, na equipe e nas coisas que precisam ser feitas", reconheceu Salvini, de 45 anos. Mas "ou concluímos rapidamente ou votamos novamente", insistiu.



De acordo com a imprensa italiana, o presidente Sergio Mattarella, que na quarta-feira (9) propôs nomear um chefe de governo "neutro" após dois meses de bloqueio político, está disposto a dar "alguns dias" aos dois políticos.



Desde as eleições de 4 de março, Di Maio e Salvini reivindicam o cargo de chefe de Governo. O primeiro como líder do partido mais votado (mais de 32%), o segundo como chefe da coalizão conservadora que venceu (37% no total, dos quais 17% para a Liga).



Ambos dizem que estão dispostos a escolher juntos outra personalidade, mas, segundo a imprensa, nenhum deles desistiu completamente.