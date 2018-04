Louis Arthur Charles é o nome escolhido para o 3º filho de Kate e William

Terceiro filho do casal nasceu na segunda-feira, em Londres; menino é o 5º na linha de sucessão da coroa britânica

Louis Arthur Charles foi o nome escolhido para o terceiro filho da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e do príncipe William. O anuncio foi feito pelo Palácio de Kensington nesta sexta-feira (27). O bebê nasceu na segunda-feira (23), em Londres.



O menino é o quinto na linha de sucessão da coroa britânica. De acordo com o comunicado oficial, "o bebê será conhecido pelo nome de Sua Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge". Louis é o quarto nome de William.



O bebê nasceu pesando 3,8 kg, às 11h, no hospital St.Mary, em Paddington. Por volta das 18h, o casal apresentou o caçula para a imprensa e logo em seguida retornou para casa.



Na quarta (25), na primeira aparição pública após o nascimento do bebê real, alguém na multidão sugeriu que o nome do bebê poderia ser Alexander, e William respondeu. "É engraçado você dizer isso".



Alexander seria uma homenagem à rainha Elizabeth 2ª, que tem Alexandra como um de seus nomes compostos. Com isso, o nome passou a liderar nas casas de apostas britânicas, como a William Hill.



Até terça (24), Arthur, nome de um dos reis mais conhecidos de Inglaterra e também nome do meio do pai, o príncipe William, era o mais cotado, seguido de James, que seria escolhido para homenagear o rei James VI da Escócia (ou o Rei James I da Inglaterra), que liderou ambos países de 1603 até sua morte.



Já nesta quinta (26), tudo mudou de novo: um possível vazamento por acidente do próprio site da família real pode ter desvendado o segredo. O jornal britânico Daily Mail reparou que eles reservaram uma página com o nome prince Albert (príncipe Albert). O endereço é: https://www.royal.uk/prince- albert . Quando se tenta acessar essa página aparece a informação "Acess Denied (acesso negado em inglês)". Esta é a mesma informação que aparece quando se tenta acessar as páginas que já foram reservadas ao príncipe George (https://www.royal.uk/prince- george) e à princesa Charlotte (https://www.royal.uk/ princess-charlotte ), irmãos do novo bebê real, o quinto na sucessão da monarquia britânica.



Com isso Albert, nome do falecido pai da rainha Isabel II, voltou a liderar as apostas. Nesta sexta (27), o mistério foi desfeito. Philip, Henry, Fred, Edward também eram nomes especulados pelo mercado de apostas.