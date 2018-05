Lorde britânico é acusado de racismo após comentário sobre premiê irlandês

O lorde britânico Kilclooney foi acusado de racismo após fazer um comentário sobre o primeiro-ministro irlandês no Twitter. Segundo mesmo, Leo Varadkar, de pai indiano, tem uma atitude "tipicamente indiana". O lorde se recusa a apagar o polêmico tuíte, nega as acusações de racismo e assegura que os indianos são "uma grande etnia" e que milita para que consigam vistos.



Kilclooney, um ex-político unionista, fez o comentário após uma matéria sobre as críticas do Partido Unionista Democrata (DUP) à postura de Varadkar, que, na segunda-feira, visitou a Irlanda do Norte sem a presença de qualquer representante oficial norte-irlandês.