Londres propõe área de livre-comércio com UE no pós-Brexit

Área prevê regras comuns para bens industriais e produtos agrícolas, além de um acordo sobre um modelo favorável às empresas, diz Theresa May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira (6) que seu governo, dividido sobre a saída da UE (União Europeia), chegou a uma "posição comum" para a criação de uma "área de livre-comércio" entre o Reino Unido e o bloco após o Brexit.



Essa área de livre-comércio prevê regras comuns para bens industriais e produtos agrícolas, além de um acordo sobre um novo modelo favorável às empresas, "com a liberdade de chegar a novos acordos comerciais no mundo inteiro", acrescentou May.



Segundo o Executivo britânico, as propostas evitarão o retorno de uma fronteira física entre Irlanda e Irlanda do Norte. Neste projeto, o Reino Unido destaca a necessidade de intensificar o trabalho de preparação para enfrentar os cenários possíveis, particularmente uma eventual saída da UE sem acordo com Bruxelas, algo temido pelas empresas.



Agora, falta conhecer a reação da União Europeia.