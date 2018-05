Lista de líder xiita vence eleições legislativas no Iraque

O sistema eleitoral iraquiano estabelecido depois da saída do poder de Sadam Hussein está ajustado para que o parlamento fique fragmentado para evitar qualquer acumulação de poder.



Cada eleição parlamentar é seguida por longas negociações para formar uma maioria governamental e em 2010, a lista do laico Iyad Allawi ficou em primeiro, mas foi relegada no jogo das alianças.



As eleições de 12 de maio foram marcadas pela forte abstenção de 44,52%. Nas eleições, a lista "Marcha pelas reformas", uma aliança inédita entre o líder nacionalista xiita e os comunistas, ficou com 54 cadeiras.



A Aliança da Conquista, do Hashd, conseguiu 47, enquanto que a Aliança da Vitória, lideradas por Abadi, ficou com 42.

A lista de Moqtada Sadr, que se aliou aos comunistas, venceu as eleições legislativas no Iraque, segundo números definitivos anunciados na noite desta sexta-feira pela comissão eleitoral.Na segunda posição ficaram os candidatos dos antigos combatentes das unidades Hashd al Shaabi, que lutaram contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).O primeiro-ministro em final de mandato Haider al Abadi, que contava com o apoio da comunidade internacional, ficou em terceiro lugar.