Lisboa tem dia mais quente da história

Alvega, no distrito de Santarém, voltou a ser a região onde se registrou o maior valor da temperatura em todo o país (46,8ºC).

47,3°C na cidade de Amareleja (região do Alentejo), foi ultrapassada neste sábado, o que não ocorreu.





Continuar a ler As autoridades de Lisboa fecharam áreas abertas e pediram aos moradores que evitem as atividades ao ar livre.



Os abrigos para os moradores de rua abriram mais cedo. O calor está aumentando em Portugal e na Espanha também ajudado por uma onda de ar quente vinda da África.

Além da capital, outros 15 municípios portugueses bateram seus respectivos recordes. A lista foi encabeçada por Alcácer do Sal, no Alentejo, onde os termômetros chegaram aos 46,2ºC. No litoral, Sagres foi a 40,4ºC e a Zambujeira alcançou 42,8ºC.Havia a expectativa que o recorde do país, atingido em 1º de agosto de 2003, de