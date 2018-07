Liga espanhola convida meninos tailandeses para campeonato nacional

Liga de futebol enviou mensagem para que todos os times participem; meninos permanecem internados por precaução

A Liga de futebol espanhola anunciou nesta quarta-feira (11) que convidou os 12 meninos tailandeses e o treinador resgatados de uma caverna para uma partida do campeonato nacional para conhecer seus "heróis" uma vez recuperados.

"Quando chegar o momento certo e todos estiverem prontos, eu gostaria de convidar pessoalmente os meninos e seu treinador para assistir a uma partida da Liga. Nós gostaríamos de acomodá-los e compartilhar com eles a alegria do futebol", declarou em um comunicado o presidente da Liga, Javier Tebas.

O campeonato espanhol deseja que os jovens resgatados possam "desfrutar pessoalmente de muitos de seus heróis", porque um dos garotos usava uma camisa do Real Madrid quando ficou preso com seus companheiros em uma caverna inundada no norte da Tailândia.

A Liga observa que enviou uma mensagem a todos os seus clubes para convidá-los a participar desta iniciativa.

A FIFA convidou os resgatados para a final da Copa do Mundo no domingo (15), na Rússia, mas os médicos tailandeses indicaram que eles devem permanecer hospitalizados por enquanto, especialmente para verificar se não têm infecções.

Dois deles estão sendo tratados por sintomas de pneumonia.

O resgate dos 12 garotos e seu treinador de futebol terminou na terça-feira após 17 dias. A odisseia da equipe dos "Javalis selvagens" despertou enorme interesse da mídia internacional, também na Espanha.

As crianças receberam inúmeras mensagens de apoio, como do presidente americano, Donald Trump, do astro do futebol Lionel Messi e do guru da tecnologia americana, Elon Musk, que chegou a enviar equipamentos e especialistas para ajudar na operação de resgate.