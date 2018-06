Líderes propõem novas negociações sobre barreiras tarifárias

Os líderes do G7 assinaram neste sábado um texto de compromisso sobre o comércio, que não resolve o conflito atual sobre os direitos aduaneiros mas propõe novas negociações.

"Destacamos o papel crucial de um sistema comercial internacional fundado sobre regras e seguimos combatendo o protecionismo", diz o comunicado divulgado após a cúpula do G7 em La Malbaie (Quebec, leste de Canadá). "Nos comprometemos a modernizar a OMC com o objetivo de torná-lo mais justo o quanto antes. Faremos tudo que esteja ao nosso alcance para reduzir as barreiras tarifárias, as barreiras não tarifárias e as subvenções", afirma.



Logo após deixar o Canadá em direção à Singapura, onde vai se encontrar com líder norte-coreano, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump defendeu, por meio de sua página no Twitter, um mundo livre de barreiras tarifárias.



"Os Estados Unidos não permitirão que outros países imponham tarifas maciças e barreiras comerciais aos seus agricultores, trabalhadores e empresas. Ao emitir seu produto em nosso imposto do país livre. Temos colocado-se com o abuso comercial por muitas décadas-e que é longo o suficiente", disse.