Líderes líbios se comprometem em realizar eleição em dezembro

Reunidos em Paris com o presidente Macron, líderes buscam solução para crise que assola Líbia desde a queda de Mummar Khadafi

Os quatro líderes líbios, reunidos nesta terça-feira (20) em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron, se comprometeram a organizar eleições presidenciais e legislativas livres em 10 de dezembro, segundo um comunicado lido ao final da reunião. A cúpula busca uma solução para a crise que assola a Líbia desde a queda de Muammar Khadafi, há sete anos.

"Nos comprometemos (...) a trabalhar de forma construtiva com a ONU para organizar eleições críveis e pacíficas e a respeitar seus resultados", afirma a "declaração política" assinada pelo primeiro-ministro do governo de unidade nacional Fayez al-Sarraj; o marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia; o presidente da Câmara de Representantes Aguila Salah e o do Conselho de Estado, Khaled al-Mechri.

Esta reunião foi descrita como "histórica" pelo enviado especial da ONU, Ghassan Salamé. "Nós não substituímos os líbios, são eles que estão se entendendo uns com os outros. Isso é fundamental", acrescentou Salamé, afirmando estar "otimista" sobre o processo lançado.



Diálogo e voto

Por sua vez, o primeiro-ministro Fayez al-Sarraj lançou um apelo "para que os combates cessem em todas as partes da Líbia, porque muito sangue já foi derramado". "Nós chamamos todos ao diálogo", acrescentou.

As autoridades líbias prometeram adotar uma "base constitucional para as eleições" e "estabelecer as leis eleitorais" até 16 de setembro de 2018.

Algumas milícias e movimentos jihadistas ativos na Líbia poderiam se opor à realização da votação, inclusive por meio da violência. Doze pessoas foram mortas em um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico contra a sede da Comissão Eleitoral em 2 de maio em Trípoli.

Com o objetivo de "melhorar o clima para as eleições nacionais", a Câmara de Representantes de Tobruk vai se instalar em Benghazi e o governo paralelo estabelecido no leste do país terá que ser desmantelado.

As duas casas deverão "trabalhar imediatamente para unificar o Banco Central da Líbia e outras instituições", concordaram, enquanto o país enfrenta uma grave crise monetária.

As forças militares e de segurança, agora desintegradas em múltiplas milícias, além do autoproclamado Exército Nacional da Líbia do marechal Haftar, também terão que se unificar sob os auspícios das Nações Unidas.